Maltempo, all'Isola d'Elba crolla il Pontile di Vigneria: travolto dalle acque

Il maltempo e il forte vento che si stanno abbattendo sull'Italia in queste ore hanno causato molti danni: fra questi c'è anche il crollo del Pontile di Vigneria, sull'Isola d'Elba, nella frazione di Rio Marina, distrutto dalla forte mareggiata che sta colpendo l'arcipelago toscano.Lo storico pontile era utilizzato dalle navi per caricare i minerali trovati nelle miniere dell'isola: all'Elba infatti venivano estratti principalmente Ematite, Magnetite, Limonite e Pirite. La passerella di carico, che permetteva ai camion di scaricare i minerali e farli arrivare direttamente alle navi ormeggiate, era in disuso dagli anni Ottanta, quando è cessata l'estrazione dalle miniere dell'Elba.Diversi appelli erano stati fatti per la tutela e la salvaguardia del pontile, che era stato distrutto già altre volte dal maltempo: l'ultima volta il Pontile di Vigneria era stato ricostruito negli anni '60.