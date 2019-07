Maltempo, fine del grande caldo: codice giallo in Toscana, grandine e temporali in Veneto

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio. Oggi, le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno soprattutto il nord ovest e le zone interne a ridosso dell'Appennino, mentre dal tardo pomeriggio e in serata è atteso un peggioramento in estensione a tutto il territorio. Domani, nella notte e al primo mattino, ancora precipitazioni prevalentemente temporalesche possibili su tutto il territorio, ma più probabili e diffuse su costa e zone centro meridionali. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento con fenomeni che risulteranno via via più isolati fino a cessare in serata.



Ore 10.45. D opo un forte temporale ieri sera in val Daone una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori - allontanati in un primo momento - sono stati autorizzati a fare ritorno nelle loro tende e continuare il soggiorno grazie al miglioramento delle condizioni meteo. In un primo momento erano stati sgomberati tre campeggi scout in val Doaone, ma solo uno degli accampamenti è stato chiuso in via precauzionale perché potenzialmente minacciato da una frana a monte.

Si contano i danni a Torino per il violento nubifragio che nella tarda serata di ieri si è abbattuto sulla città e sull'area metropolitana. Decine di alberi sono caduti nei quartieri Aurora e Falchera e sulla tangenziale Nord di Torino dove un ramo è finito su un furgone ferendo la conducente. Allagamenti ad Aurora, in via Aosta e corso Vercelli, a causa dei tombini che non hanno consentito all'acqua di defluire. Allagamenti anche a Venaria e Borgaro. Dalle 21.30 sino a questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 150 interventi. Resta per tutta la giornata l' allerta gialla, sul Piemonte, per i forti emporali previsti nella giornata di oggi.

Sabato 27 Luglio 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2019 15:16

La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo : oggi rischio di forti, grandinate e locali nubifragi al Nord e in, domenica anche ale in. Domani il caldo si attenuerà anche all'estremo Sud e le temperature saranno in calo di 10-15 gradi. Da lunedì la perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo da martedì un miglioramento del tempo su tutta l'Italia con valori nella norma. Sono le previsioni di Meteo Expert. «Lunedì qualche residua pioggia o rovescio sarà possibile tra bassa Campania e Calabria tirrenica con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi orientali - spiegano i metereologi - Un po' di nubi ci saranno anche nelle zone interne del Centro-Sud. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno in ulteriore calo all'estremo Sud e in Sicilia, mentre subiranno un aumento nel resto del Paese. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, più intensi sul canale di Sicilia. Libeccio nel Mar Ligure».Tra martedì e mercoledì, aggiungono gli esperti, l'alta pressione sarà di nuovo in rinforzo sull'Italia «garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato con l'eccezione di alcuni temporali sui settori alpini centro-orientali, specialmente nella giornata di mercoledì 31». Anche per i primi giorni di agosto, al momento, non si prevedono sorprese: prevarranno infatti condizioni di tempo stabile. «Le temperature saranno in graduale rialzo specie al Centro-Sud dove, i primi giorni di agosto, il caldo si intensificherà ulteriormente. Valori nella norma o poco al di sopra sulle regioni settentrionali», conclude Meteo Expert.