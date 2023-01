Maltempo in Italia, pericolo valanghe: ecco le zone più a rischio da Nord a Sud

Maltempo in Italia. Neve e freddo si abbattono in tutta la Penisola. Imbiancato anche il Vesuvio. Oggi allerta arancione per il maltempo in Campania. Gialla invece in altre sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna. Allerta rossa per rischio valanghe in Abruzzo. Scuole chiuse a Potenza.

Neve alle porte di Roma, in Abruzzo rischio valanghe «di massime dimensioni», a Capri vento a 60 km orari: le previsioni

Pericolo valanghe

La protezione civile indica che questo fine settimana su gran parte delle montagne italiane è stato valutato un aumento del pericolo valanghe. "Evita le alte quote e le zone a rischio, vivi la montagna in sicurezza!". Sul proprio sito, la regione Lombardia comunica tutti i punti in cui c'è il maggior rischio di valanghe. Allerta rossa per rischio valanghe in Abruzzo. Scuole chiuse a Potenza.

Questo fine settimana su gran parte delle montagne italiane è stato valutato un aumento del pericolo #valanghe. Evita le alte quote e le zone a rischio, vivi la montagna in sicurezza! #21gennaio pic.twitter.com/kA2DsPo9hd — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) January 21, 2023

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio, nevicate da sparse a diffuse, al di sopra dei 200-400 metri su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, specie settori nord-orientali, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti a quote superiori. Inoltre dalla serata di oggi, si prevede il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

L'allerta per domani

Sempre dalla serata, si prevedono venti forti o di burrasca nord-orientali su Emilia-Romagna e Marche, con raffiche di burrasca forte, specie sui rilievi appenninici, e fino a tempesta sui settori costieri. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 22 gennaio, allerta gialla su Abruzzo Marche, Molise, Basilicata e Calabria e su settori di Emilia Romagna, Umbria, Campania e Puglia.