Maltempo, nuova ondata intensa al Nord: allerta meteo in diverse regioni. Weekend del 2 giugno: instabilità anche al Sud

La perturbazione che ha raggiunto oggi, giovedì 30 maggio, parte del Nord Italia, persisterà anche nella giornata di venerdì su molte delle nostre regioni. Questo fenomeno è causato da un vortice che, proveniente dall'Europa centrale, si sposterà verso le regioni settentrionali italiane. Il risultato sarà un'ulteriore intensificazione dell'instabilità al Nord, già a partire dalla prossima notte sulla Pianura Padana centro-orientale, con temporali anche di forte intensità accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Il lento spostamento del fronte verso est provocherà un prolungamento delle condizioni instabili sulle regioni nordorientali durante la giornata, mentre da ovest inizieranno a comparire schiarite. Contemporaneamente, il fronte si estenderà verso sud coinvolgendo parte dei settori centrali tirrenici e della Campania, sebbene con piogge di intensità molto minore. Le regioni adriatiche del Sud resteranno invece protette dall'anticiclone mediterraneo, evitando fenomeni significativi.

Dove e quando pioverà

Al Nord, la giornata di domani (venerdì 30 maggio) sarà caratterizzata da una diffusa instabilità su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna già dalla notte, con rovesci e temporali anche forti, accompagnati da locali grandinate, nubifragi e colpi di vento. Questi fenomeni saranno particolarmente intensi su est Lombardia, ovest Emilia, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche il Nordovest potrebbe vedere qualche pioggia o temporale. Le piogge persisteranno fino a fine giornata su Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Al Centro, invece, qualche rovescio interesserà l'alta Toscana nel corso della giornata. In Campania, qualche pioggia al mattino ma non intensa come quella degli scorsi giorni.

Allerte meteo

Emesso un’allerta meteo moderata (arancione) per temporali e un’allerta ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico a Milano, a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 30 maggio. Allerte gialle per pioggia anche in Trentino, Veneto e Piemonte.

Venerdì 30 maggio

Dopo l'intenso maltempo della mattinata, al Nord durante la giornata è prevista un'attenuazione dei fenomeni a partire da ovest, ma l'instabilità continuerà su centro-est Alpi e Nordest, sebbene in graduale diminuzione.

Il limite delle nevicate sulle Alpi centro-orientali scenderà anche al di sotto dei 2000 metri durante i fenomeni più intensi. In serata, si prevede un miglioramento con schiarite su Nordovest, Lombardia e ovest Emilia, mentre le piogge persisteranno fino a fine giornata su Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale.

Al Centro, la mattinata vedrà parziali schiarite, salvo addensamenti sull'Appennino e medio-basso Lazio, dove saranno già presenti alcune piogge. Durante la giornata, qualche rovescio interesserà l'alta Toscana, mentre altrove i fenomeni saranno in attenuazione con schiarite via via più ampie, soprattutto in serata. In Campania, al mattino si prevedono addensamenti e qualche pioggia, mentre le altre regioni godranno di condizioni più soleggiate e asciutte. Nel corso della giornata, le schiarite diventeranno via via più ampie, con assenza di fenomeni significativi. In Sardegna, il cielo sarà inizialmente nuvoloso sulle zone meridionali con locali piovaschi, ma i fenomeni si esauriranno nel corso della giornata, lasciando spazio a maggiori schiarite.

Il weekend del 2 giugno

La saccatura che venerdì attraverserà il cuore dell'Europa, estendendosi verso le regioni settentrionali italiane, influenzerà parte del weekend, stazionando in prossimità del Nord Italia. Tuttavia, dovrà fare i conti con l'anticiclone presente alle latitudini mediterranee, che cercherà di limitare i danni, soprattutto durante la giornata di sabato. Proprio in occasione della Festa della Repubblica, la saccatura riuscirà a guadagnare terreno verso sud, determinando un'intensificazione dell'instabilità su molte delle nostre regioni, non solo quelle settentrionali.

Sabato 1 giugno

In mattinata, le condizioni saranno inizialmente soleggiate su gran parte del territorio, ad eccezione di qualche addensamento sulle Alpi centro-orientali e sulle regioni del basso Tirreno, dove in Campania non sono esclusi locali piovaschi. La nuvolosità aumenterà al Nordovest per l'avvicinamento di un fronte dall'Europa centro-settentrionale, portando i primi rovesci che si intensificheranno in serata, soprattutto su Alpi occidentali e Prealpi lombarde. Contemporaneamente, un fronte in movimento da ovest verso est sul Tirreno determinerà l'estensione di qualche pioggia dalla Campania verso Basilicata e medio-alta Puglia. Nel resto del paese, la giornata trascorrerà all'insegna del tempo stabile e in gran parte soleggiato. Le temperature aumenteranno anche di qualche grado al Centro-Sud, con picchi di caldo nell'entroterra della Sicilia, dove si potranno superare i 32°C.

Domenica 2 giugno

Inizialmente, una circolazione di bassa pressione caratterizzerà l'Italia nordoccidentale nel giorno della Festa della Repubblica, determinando un ulteriore incremento dell'instabilità al Nord. Dalla metà della giornata, si prevedono piogge e rovesci temporaleschi su Lombardia, Emilia, Trentino, alto Veneto e anche sul basso Piemonte, localmente anche forti. I temporali potranno colpire in modo circoscritto alcune aree, anche violentemente, lasciando a secco altre zone limitrofe a pochi chilometri di distanza. Un aumento dell'instabilità è atteso inoltre su Toscana interna e Lazio, con alcuni rovesci e temporali che si estenderanno in giornata ad Abruzzo, Molise e medio-alta Puglia. Andrà meglio sul restante versante adriatico e all'estremo Sud. Le temperature subiranno una flessione al Centro e soprattutto al Nord.