Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: allarme per il Po, caos traffico a Roma

Torna il maltempo sull'Italia. Per la giornata di oggi decretata l'allerta rossa in Emilia Romagna. Gialla invece in altre dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. Anche Roma stamattina si è svegliata sotto la pioggia, con diversi problemi al traffico come spesso capito con il brutto tempo.

Allerta anche per il Po.