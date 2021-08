Maltempo, Perugia sott'acqua: case allagate, decine di emergenze. Pioggia fino a mercoledì

PERUGIA - La pioggia tanto attesa è arrivata, ma si passa purtroppo da un'emergenza all'altra: se fino alla mattinata di lunedì la problematica con le alte temperature e la siccità era legata agli incendi, adesso l'emergenza si sposta sul fronte allagamenti.

Perugia è sott'acqua dal primo pomeriggio di lunedì: il centralino della sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco squilla senza sosta e sono già decine le emergenze segnalate dai cittadini. Soprattutto nell'area tra Ponte San Giovanni, Ponte Pattoli e Ponte Felcino: oltre 50 richieste d'aiuto per case e sottopassi allagati, ma anche per rami e alberi crollati o pericolanti a causa del forte vento.

Una tempesta che ovviamente ha provocato disagi anche in altre zone della provincia, ma che come detto su Perugia si è abbattuta in maniera particolarmente forte. E le previsioni annunciano pioggia almeno fino alla giornata di mercoledì.