Meteo, la tregua dal maltempo dura poco: da domani ancora piogge e temporali, ecco dove

maltempo in arrivo in questa settimana appena iniziata: oggi, lunedì 4 novembre, sarà una giornata di tregua dopo la perturbazione sopraggiunta domenica che inizierà gradualmente ad allontanarsi. Ma ecco che le condizioni del tempo, comunica il team del sito ilMeteo.it, sono destinate nuovamente a peggiorare: se infatti oggi il meteo migliorerà su gran parte del Paese salvo qualche residua nota d'instabilità in Toscana, sulle coste campane e sulle aree interne della Calabria, non sarà così da domani.



Continuano a soffiare forti venti di Libeccio specialmente sul lato tirrenico dove si registreranno locali mareggiate. Temperature ovunque in aumento. Ma come detto, martedì 5 il tempo peggiora nuovamente. Tornano piogge e qualche temporale, in particolare sui comparti centro-orientali del Nord, ancora una volta sulla fascia centrale e settentrionale tirrenica e sulla Sardegna.



Il team del sito ilMeteo.it avvisa in anteprima che da venerdì 8 un nuovo peggioramento minaccerà l'Italia: tornerà il maltempo sulle regioni settentrionali in particolare sul comparto centro-orientale. È atteso, tra le altre cose, l'arrivo della neve in montagna, a causa della presenza di aria più fredda. Nevicate, anche copiose, saranno possibili sui rilievi alpini fino a quote inferiori ai 900 metri o localmente più in basso sull'area delle Dolomiti.

