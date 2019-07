Maltempo, 200 pini abbattuti dal vento a Milano Marittima: paura fra i turisti

Paura e pesanti danni per una tromba d'aria a Milano Marittima (Ravenna): almeno 200 pini secolari sono stati abbattuti dal fortunale che si è abbattuto in mattinata sui viali, senza contare quelli che sono invece caduti nella storica pineta della città in piena stagione turistica. Lo conferma all'Ansa il sindaco di Cervia, Massimo Medri. Significativi anche i danni agli stabilimenti balneari sulla spiaggia.

La tromba d'aria, in arrivo dal mare, si è scatenata sul litorale per circa 10 minuti, in un'area molto circoscritta, di circa un chilometro quadrato dove ha abbattuto gli alberi e provocato numerosi danni che sono ancora in corso di quantificazione. «Ci sono circa 150 persone impegnate per ripristinare i servizi - ha detto il sindaco Medri - abbiamo ricevuto aiuto dai Comuni vicini e anche molti turisti si sono rimboccati le maniche per aiutarci». In corso di verifica i danni agli stabilimenti balneari che però, da domani, torneranno in pieno servizio. Danneggiate anche molte auto che erano parcheggiate lungo la strada dove sono caduti gli alberi. Non destano invece particolari preoccupazioni le condizioni della donna ferita, che resta ricoverata all'ospedale di Cesena.

Milano marittima da paura... pic.twitter.com/xWjjHgXsrY — NonHoIlFisico (@GianniSpada) 10 luglio 2019

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 15:07

