Nubifragio su Milano, pioggia e grandine: è allerta arancione fino a stanotte

Un violento nubifragio si è abbattuto da una decina di minuti sulla città di Milano, con vento forte, grandine e piogge torrenziali. Secondo le previsioni dell'Arpa, i forti rovesci e le raffiche di vento - con possibilità di tornado - andranno avanti fino a sera.

Allerta arancione

Allerta arancione per temporali forti su Milano che, appena cominciati, dovrebbero continuare per tutta la notte. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione per rischio temporali forti e allerta gialla per rischio idraulico sul nodo idraulico di Milano a partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l'attivazione degli eventuali interventi.