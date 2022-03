Maltempo, bufere di neve in Abruzzo: strade chiuse e disagi al traffico

Maltempo e nevicate in Abruzzo: disagi alla circolazione. Sulla strada statale 487 “di Caramanico Terme è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – il tratto compreso tra il km 29,000 ed il km 39,000 a Sant'Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara, a seguito delle bufere di neve che hanno interessato la zona.

Permane l’interdizione al transito (attiva dalla mattinata di ieri) lungo la strada statale 614 “della Maielletta” tra il km 0,000 ed il km 10,000 – compreso Passo Lanciano – nel territorio comunale di Pretoro (CH), resasi necessaria a causa di slavine.

La circolazione lungo la tratta compresa tra il km 10,000 ed il km 19,050 resta consentita ai soli mezzi di soccorso ed operativi, oltre che ai residenti.

Il personale è al lavoro per il ripristino della regolare transitabilità, legata al miglioramento delle condizioni meteo.