Maltempo, Italia sotto la neve: scuole chiuse in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna

Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'attività del capoluogo lombardo. L'Atm (Azienda trasporti milanese) fa sapere che è regolare la circolazione lungo le linee della metro e dei mezzi di superficie. Anche il traffico privato risulta scorrevole in città.



Toscana È stata riaperto al traffico il tratto dell' A1, tra Arezzo e Chiusi, in direzione sud, dove il manto stradale è stato cosparso di 'sale riscaldatò. Le pattuglie della polstrada precedono gli automobilisti facendo da safety car, come comunica Autostrade per l'Italia. A breve, appena sarà terminato lo stesso trattamento anche sulle corsie in direzione nord, la riapertura sarà, spiega la polstrada, completata anche verso Firenze.

Nei comuni del Chianti continuano costanti le precipitazioni nevose raggiungendo i dieci centimetri di neve nelle zone collinari più elevate. Le amministrazioni comunali, insieme alle squadre della Protezione civile, sono al lavoro da questa notte per sgomberare e rendere percorribili le strade dando la precedenza alle aree più colpite. Tecnici, operai e volontari sono all'opera con i mezzi spalaneve e spargisale in tutto il territorio di Barberino, Greve, San Casciano e Tavarnelle per liberare le strade in ordine di priorità della viabilità. Al momento la situazione presenta maggiori criticità lungo le viabilità comunali. Le viabilità provinciali e regionali sono invece percorribili con catene e gomme da neve.





L'Umbria si è di nuovo svegliata con la neve, che ha imbiancato anche Perugia. Alcune scuole rimarranno chiuse, oggi, in alcuni comuni in provincia di Terni, fra i quali Orvieto. Regolarmente aperte, fra le altre, le scuole di Perugia. Secondo le previsioni meteo del Centro regionale di Protezione civile, già da metà mattinata e poi via via nel pomeriggio, la neve dovrebbe trasformarsi in pioggia. Dopo i valori particolarmente bassi degli ultimi giorni, oggi intanto le temperature registrate sono in sensibile aumento. Non si segnalano problemi alla viabilità.

Proprio a causa del maltempo è vietata la circolazione nella regione dei mezzi pesanti. Il prefetto di Terni ha infatti disposto la sospensione provvisoria, in via cautelativa, della circolazione dei mezzi con oltre 75 tonnellate di peso sulla rete viaria della provincia, con esclusione dei centri urbani e della tratta autostradale di competenza. Analoga decisione è stata presa dal prefetto di Perugia: anche in questa provincia dunque, è vietata la circolazione dei veicoli commerciali con peso superiore alle 75 tonnellate fuori dai centri abitati. Alle 5 di questa mattina intanto, per la rottura di una tubazione dell'acqua, a Deruta si è verificata una frana in una strada comunale, dove si trovano alcune case, hanno riferito i vigili del foco, in gran parte tuttavia non abitate. Una donna di 80 anni è stata invece allontanata dalla propria abitazione. Sul posto anche i carabinieri.



Emilia Romagna Una nevicata, per ora non intensa, ha imbiancato Bologna nella notte, con pochi centimetri che si sono depositati sui tetti e sui marciapiedi, mentre le strade principali vengono pulite dagli spazzaneve. Neve è segnalata anche sulle autostrade della regione, dove non si registrano disagi. Le prefetture dell'Emilia-Romagna hanno disposto un nuovo stop ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate dalle 22 di ieri; le scuole oggi restano chiuse a Rimini, Forlì, Ferrara e Ravenna, oltre che in diverse località dell'Appennino. Sul nodo bolognese i treni sono sostanzialmente regolari, con ritardi massimi di una ventina di minuti: le previsioni del maltempo hanno fatto ridurre precauzionalmente i convogli regionali del 50%. L'aeroporto Marconi è aperto, anche se informa di possibili disagi e cancellazioni di voli per il meteo: ieri sera è stato cancellato un volo Klm da Amsterdam così uno in partenza alle 6.30 e ne risulta cancellato uno per Londra previsto alle 11.40 della British Airways.



Il Veneto è imbiancato per una nevicata iniziata in pianura nelle prime ore della notte, e che tuttora sta interessando buona parte delle aree centro meridionali della regione. Fiocchi bianchi cadono su Padova, Vicenza, Verona, mentre non si registrano per ora precipitazioni su Venezia, interessata ieri da una debole nevicata. L'accumulo al suolo è per ora modesto, non supera alcuni centimetri, e le temperature sono al di sotto dello zero, comprese tra -2 e -3 nelle città. La polstrada non segnala particolari problemi alla circolazione. In molte città, in previsione della nevicata, i mezzi spargi sale erano entrati in funzione già da ieri sera.

