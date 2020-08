Veneto e Fvg flagellati dal maltempo: Bassano allagata, tromba marina a Lignano, bufera a Rosolina e Trieste

Il maltempo di queste ore sta colpendo in Veneto duramente alcune aree, in particolare il Bassanese e l'area pedemontana trevigiana. L'assessore regional alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, si sta recando a Bassano del Grappa dove nel pomeriggio presso la sede del Centro Operativo Misto farà il punto della situazione. Il governatore Zaia ha dichiarato lo stato di crisi, fino al termine della fase meteorologica avversa, per i danni riportati nei territori delle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.



Maltempo a Bassano

Allagamenti, frane, alberi caduti e il Bassanese finisce sott'acqua. In città, a Bassano, strade sommerse dall'acqua. Un fango e detriti in strada a Solagna, paese rimasto isolato e automobilisti prigionieri delle auto nei sottopassaggi allagati. Ma disagi e allagamenti di strade si sono verificati anche a Campese,e Romani d'Ezzelino, Thiene, Sarcedo, Zugliano. Un fulmine si è abbattuto sui cavi della rete elettrica a Breganze, abitazioni senza corrente.

«In vari punti del territorio - riferisce - sono già all'opera più di venti squadre di volontari della Protezione Civile e altre stanno intervenendo nella zone delle pedemontana trevigiana». Sono circa un'ottantina gli interventi di soccorso, tra quelli risolti e quelli in corso, in particolare nei Comuni di Solagna, Bassano, Pove del Grappa, soprattutto per cantine e taverne allagate, fango e detriti portati dalle piogge, alberi caduti.



Bufera a Trieste

Tromba d'aria a Lignano oggi. La paurosa colonna si staglia all'orizzonte Video Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Una colonna nera, minacciosa, si staglia sull'orizzonte, fluttua sulle acque, si muove e sembra andare verso la costa. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata alla cosa, scongiuranto i danni che avrebbe provocato. Ma in molti sulla spiaggia l'hanno filmata.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA