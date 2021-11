Maltempo, nelle Marche esondano due torrenti: famiglie evacuate e auto trascinate fuori strada

Il maltempo non dà tregua alle Marche. Stanotte nella provincia di Pesaro, a Ponte Sasso di Fano, sono esondati alcuni torrenti che hanno allagato delle abitazioni e fatto evacuare alcune famiglie. Sulla SS16 Adriatica l'acqua ha raggiunto i 70 cm che hanno bloccato o rallentato fortemente la circolazione stradale. Alcune auto sono state trascinate fuori strada. Sul posto almeno 20 vigili del fuoco, con rinforzi provenienti dalla Romagna. Solo qualche ora dopo l'acqua ha cominciato a defluire lentamente. Attesa per oggi la conta dei danni.

A Jesi persone bloccate nei sottopassi

Ieri invece moltissime persone sono rimaste bloccate dalla piogge abbondanti che sono cadute su Jesi, in provincia di Ancona, una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulle Marche. Due donne, madre e figlia, di 80 e di 51 anni, sono rimaste bloccate a bordo della loro auto sotto un sottopasso completamente invaso dall'acqua in via Latini nel centro abitato: sono state salvate dalla Croce Verde e dalla polizia locale. In via Acquasanta, tra Jesi e San Marcello, un 41enne ha attraversato in auto un ponticello completamente sommerso dall'acqua. Il veicolo si è bloccato, ma lui è riuscito comunque a uscirne e poi ha atteso i soccorsi per circa un'ora sul tettuccio dell'auto. È stato soccorso dalla Croce Verde, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.

Frane e allagamenti nelle Marche

Nella giornata frane e allagamenti in tutta la regione. La SS 78 «Picena» è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel Comune di Amandola, al km 41,500, in provincia di Fermo, a causa di una frana. In provincia di Ancona i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Jesi, ma anche a Ostra e Belvedere Ostrense. Una trentina gli interventi per prosciugamenti di acqua, alberi caduti su sede stradale e smottamenti. Una ventina gli interventi in provincia di Fermo e ben 70 in quella di Ascoli Piceno, dove il maltempo ha provocato criticità alla rete viaria.