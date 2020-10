Meteo Piemonte, la piena travolge il cimitero: bare spazzate via a Trappa, nel Cuneese

La furia del maltempo non risparmia neanche i cimiteri. A Trappa, frazione di Garessio, nel cuneese, l'alluvione ha travolto il camposanto comunale spazzando via numerose lapidi, molte delle quali sono state completamente sommerse dall'acqua e dal fango. L'onda ha portato via anche delle bare, che sono arrivate a Garessio e Bagnasco. Sui social alcuni utenti hanno postato increduli le foto del disastro.

Meteo, due morti e 17 dispersi in Piemonte. Crolla ponte appena riaperto sul Sesia, disastro a Limone

L'eccezionale ondata di maltempo si sta abbattendo su tutto il Nord Ovest. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c'è traccia sono salite a 16, tutte tra la provincia di Cuneo e la francese Val Roja. Intorno a mezzogiorno è crollato il ponte sul Sesia che collega Romagnano Sesia, nel novarese, con Gattinara, nel vercellese.

Maltempo, Limone Piemonte: crolla un palazzo di tre piani

Secondo il comandante dei vigili del fuoco di Cuneo, Vincenzo Bennardo, «la situazione è drammatica». «Circa 150 vigili del fuoco lavorano senza sosta dalla notte sul versante del Tenda, che cercheremo di raggiungere in treno, perché la strada è bloccata». A preoccupare sono soprattutto i dispersi. «La situazione è in continua evoluzione - spiega Bennardo - Stiamo cercando di verificare le segnalazioni che ci arrivano». Tra queste quella di un gruppo di italiani, 4-6 persone, dispersi in Val Roya, al di là del Tunnel del Tenda, che resta chiuso. «I telefoni non funzionano, per cui l'unico modo di verificarlo è andare dall'altra parte».

