Roma, crolla muro di tufo al Pincio per il maltempo: nessun ferito

Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto ieri sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l'area è stata transennata. A quanto riferito da fonti della Polizia locale, il muro si trova su viale Trinità dei Monti in direzione Pincio subito dopo Villa Medici.

Non è stato necessario chiudere la strada al passaggio delle auto. E' consentito il passaggio dei pedoni sul marciapiedi grazie alla realizzazione di un





Il maltempo sferza la provincia: ragazza ferita dal fulmine Dal sito del Comune di Roma è peraltro rilanciata l'allerta meteo del Centro Funzionale Regionale che ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalle prime ore di lunedì 5 novembre 2018 e per le successive 12 ore.

Lunedì 5 Novembre 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 11:25

“corridoio”.