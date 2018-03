Maltempo, caos sulle autostrade in Emilia, treni fermi in Liguria

L'autostrada A1 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. Tutti i tratti sono stati riaperti qualche ora più tardi.

Alle ore 11.40 sono state completamente riaperte le autostrade A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova, chiuse in precedenza a causa di un eccezionale fenomeno di pioggia gelata in atto dalla tarda serata di ieri. Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che nei tratti interessati sono in atto le ultime operazioni di navettaggio (Safety Car) effettuate con le pattuglie della polizia stradale e i mezzi operativi di Autostrade per l'Italia. «La transitabilità in sicurezza del piano viabile è stata completamente ripristinata grazie all'incessante lavoro di oltre 500 mezzi operativi - conclude Autostrade - tuttavia si invitano gli utenti in viaggio verso i tratti interessati ad utilizzare la massima prudenza, informandosi costantemente sulle condizioni meteo e di viabilità prima di partire e durante il viaggio».

Secondo la Polstrada, da ieri sera ci sono stati una decina di incidenti, tra tamponamenti e uscite di strada, in diversi punti del tratto autostradale emiliano romagnolo. Alcuni automobilisti sono rimasti feriti in maniera lieve. Gli incidenti si sono verificati soprattutto sull'A14, verso Imola, sull'A1 in direzione di Parma e nel tratto tra Sasso Marconi e Bologna.



I «volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi nell'arco della giornata e pertanto si consiglia a tutti gli utenti di evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate», invita Autostrade per l'Italia. In Emilia Romagna su «tutti i tratti continuano ad operare i mezzi speciali della società per limitare gli effetti del fenomeno, che perdurerà fino alla tarda mattinata di oggi sull'intera area».

LEGGI ANCHE: Gran Bretagna, autostrade in tilt e scuole chiuse per una nevicata di 40 centimetri