Scomparso nel maltempo: muore ciclista a 60 anni

PERUGIA - Scomparso in una domenica di maltempo, tra pioggia e freddo: è morto durante un'uscita in sella alla sua bici un uomo sessantenne di Fossato di Vico. Secondo quanto si apprende, l'uomo era uscito poco dopo le undici di domenica mattina per fare un'escursione in bicicletta.



Dopo circa un paio d'ore, i familiari hanno dato l'allarme: si sono presentati a fare denuncia alla stazione dei carabinieri preoccupati dal fatto che non rispondeva alle telefonate che gli stavano facendo, evidentemente preoccupati dal maltempo.



Vista la situazione, i carabinieri hanno immediatamente diramato la nota di ricerca e si è messa in campo la task force composta, oltre che dai militari della stazione di Fossato di Vico, anche dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino dell'Umbria. Intorno alle 16.30 la terribile scoperta: l'uomo è stato ritrovato senza vita nell'area circostante, in una zona impervia. Tutte da capire ancora le cause della morte, ma l'ipotesi principale potrebbe essere quella di un malore. Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA