Maltempo: piogge e vento per tutto il weekend, e al nord spunta la neve. Le previsoni meteo sull'Italia

Pioggia e vento, anzi le prossime previsioni meteo parlano di vortici ciclonici. L'autunno è qui e il calo delle temperature durerà almeno fino al prossimo weekend. Anche nei prossimi giorni continuerà a piovere su molte regioni e saranno due i vortici ciclonici responsabili di queste avverse condizioni meteo.

Il primo vortice di bassa pressione si formerà intorno a tutta l'Italia: sarà alimentato da aria fredda in discesa dalle alte latitudini europee. La sua posizione determinerà un graduale miglioramento del tempo al Nordovest, Sardegna e gradualmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre manterrà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. L'aria più fredda che alimenterà il vortice determinerà un calo delle temperature da nord a sud giorno dopo giorno, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Meridione, favorendo il ritorno di alcune nevicate anche sotto i 2000m fin su tratti dell'Appennino.

E infatti a Livigno (1.800 metri di altitudine), in Valtellina, mentre si scrive ha cominciato a fioccare ed è arrivata la prima neve.

Piogge battenti e un generale rinforzo dei venti colpiranno Lombardia, Nordest, gran parte del Centro e molte regioni del Sud. Da giovedì, precisano i meteorologi, lo spostamento della bassa pressione verso Sud richiamerà venti freddi sia di Bora e sia di Grecale e Tramontana. Il maltempo si concentrerà sulle regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia per estendersi poi a gran parte del Sud e localmente sulle zone interne di Toscana e Lazio. Ma non è finita qui. Tra venerdì e il weekend mentre il tempo comincerà a migliorare al Nord col ritorno del sole (soprattutto al Nordovest) l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico, questa volta più freddo e proveniente dalla lontana Russia, scombussolerà in piani del fine settimana.

Tra sabato e domenica oltre ai venti che soffieranno sempre forti dai quadranti settentrionali, i temporali saranno diffusi su tutto il Sud, anche con grandinate. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente su tutte le regioni fino a raggiungere misure sotto la media del periodo. L'ingresso dei venti settentrionali tra l'altro, farà precipitare i termometri soprattutto alla notte e al primo mattino con valori che al Nord scenderanno facilmente sotto i 10 gradi.

Meteo Giovedì 7. Al nord: piogge diffuse al Nordest. Al centro: intenso maltempo sulle Adriatiche. Al sud: forti piogge e nubifragi su Campania e Calabria tirrenica.

Meteo Venerdì 8. Al nord: molte nubi al Nordest, sole altrove. Al centro: maltempo sulle regioni adriatiche, temporale sul sassarese. Al sud: maltempo sulla Sicilia settentrionale e la Calabria tirrenica.

Nel weekend maltempo al Sud.