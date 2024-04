Maltempo, oggi (lunedì 8 aprile) ultimo giorno di caldo: da domani temporali e temperature più basse. Ecco dove

Su gran parte dell'Italia, negli scorsi giorni, sembrava di essere in estate più che in primavera appena iniziata. Il caldo anomalo di matrice africana, che ha caratterizzato la giornata di domenica e che continuerà oggi (lunedì 8 aprile), sarà scacciato in alcune zone della Penisola dall'arrivo di una perturbazione atlantica. In generale, per quando riguarda il Nord, Piemonte, Liguria e Lombardia saranno quelle più esposte ma anche Emilia Romagna e parte del Triveneto potranno vedere dei rovesci o dei temporali soprattutto mercoledì. Come spiega 3b meteo, al Centro qualche piovasco o temporale dovrebbe raggiungere la Toscana e più raramente le altre zone mentre al Sud solo la Sardegna vedrà un po' di instabilità. Vediamo nel dettaglio come si svilupperà l'ultimo giorno di caldo e cosa aspettarci nel corso della settimana, quando le piogge sanciranno anche una diminuzione delle temperature.

Lunedì 8 aprile

L'ultimo giorno di anticiclone.

Martedì 9 aprile

Inizia il maltempo, soprattuto al Nord dove assisteremo a rovesci al Nordovest, anche temporaleschi in estensione alla Lombardia ed entro sera anche a parte di Triveneto ed Emilia. Temperature in calo da ovest, massime tra 17 e 22. Al Centro, previsto cielo inizialmente soleggiato poi nubi in aumento da ovest e qualche piovasco in arrivo sull'alta Toscana, asciutto altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24. Al Sud, ancora stabile seppur con velature e strati alti di passaggio, più compatte verso sera sulle regioni occidentali. Temperature stabili, massime tra 23 e 28.

Mercoledì 10 aprile

Al Nord, instabilità diffusa con piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco e localmente intensi. Neve dai 1100m sulle Alpi. Migliora verso sera. Temperature in calo, massime tra 16 e 21. Al Centro, secondo 3b meteo previsto tempo variabile al mattino con qualche isolato piovasco, ampie aperture dal pomeriggio con residue piogge a ovest. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 22. Al Sud, nuvolosità irregolare su Sardegna e fascia tirrenica con locali piogge, in prevalenza soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26.

Giovedì 11 aprile

Tra giovedì e venerdì l'allontanamento della perturbazione verso l'Algeria favorirà un rapido ripristino di condizioni stabili e soleggiate. Giovedì avremo solo qualche disturbo nuvoloso senza fenomeni significativi, al più potrebbe svilupparsi qualche isolato piovasco pomeridiano sulle zone interne appenniniche, mentre venerdì e probabilmente anche nel weekend avremo sole quasi incontrastato. Le temperature tenderanno a risalire leggermente al Centro-Nord mentre resteranno stazionarie al Sud.