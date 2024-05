Maltempo quanto dura? In Veneto esondati l'Avenale e il Muson. Strade, case e garage allagati in tutta la Castellana

Allarme maltempo nella Marca, in particolare nella zona della Castellana. Esondati il canale Avenale, e il Muson come gran parte dei suoi affluenti. La situazione è in continua evoluzione. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Strade allagate ad Asolo, Castelfranco e nei comuni confinanti. Segnalate anche frane e allagamenti di case e scantinati. Al momento non si segnalano feriti. La Vallorgana bloccata dopo ponte per San Bortol verso Possagno, per un albero caduto in strada. L'appello del sindaco di Asolo Mauro Migliorini: «State a casa, uscire ora è pericoloso». A Riese Pio X, frazione Vallà, un'anziana è stata soccorsa dai carabinieri e portata all'esterno dell'abitazione già invasa dall'acqua. A Castelfranco il sindaco Stefano Marcon ha disposto la chiusura, domani 17 marzo, di tutte le scuole di ordine e grado. Niente lezioni anche a Riese e Asolo.

