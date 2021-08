Maltempo a Roma, crolla tetto azienda agricola sulla Prenestina: salvate tre famiglie

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sulal Capitale. A causa del maltempo è crollata un parte di tetto in legno di una azienda agricola sulla Prenestina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza. Lo stabile, a due piani, era abitato al piano superiore da tre nuclei familiari mentre al pian terreno era adibito al ricovero di animali. Non ci sono stati feriti né tra le persone né tra gli animali. Le famiglie hanno trovato momentaneamente una sistemazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Bomba d’acqua su Roma, paura al Colosseo: albero cade sulla strada vicino ai turisti

Maltempo a Roma, cento interventi

Sono circa un centinaio gli interventi della Polizia Locale di Roma sul territorio capitolino a causa della forte pioggia caduta nelle ultime ore. I principali interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di strade e servizi per agevolare la viabilità nelle zone colpite da allagamenti, in particolare nel quadrante sud e sud-est della Capitale, come in zona Tor Vergata e Tor Bella Monaca, ma anche in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del Centro. Ulteriori interventi hanno visto le pattuglie impegnate nelle chiusure momentanee di strade e nel rilievo di danni legati alla caduta di rami o alberi, come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via dell'Usignolo, via della Giustiniana e piazza Bologna.