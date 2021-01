Maltempo a Roma, enorome pino abbattuto dal nubifragio: tragedia sfiorata a Prati

Tragedia sfiorata ieri sera nel quartiere Prati durante il nubifragio che ha flagellato la Capitale. Un albero è crollato in via del Casale Strozzi a ridosso di uno degli ingressi carrabili del Tribunale. Il tonfo del pino alto più di venti metri e gli scricchiolii che hanno preceduto il crollo hanno gettato nel panico i residenti. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per rimuovere l’albero e ripristinare l’accesso insieme alla polizia penitenziaria. Non ci sono stati feriti.

Ultimo aggiornamento: 11:24

