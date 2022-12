Maltempo in Sicilia, a Messina persone intrappolate nelle auto sommerse dall'acqua

Maltempo in Sicilia, è allerta. I vigili del fuoco di Messina sono impegnati in una serie di interventi a causa delle forti piogge che cadono nella zona tirrenica, da Novara a Milazzo. Numerose le operazioni di soccorso a persone intrappolate nelle auto sommerse dall'acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l'invio di uomini dai comandi della Sicilia orientale.

Frana a Francavilla di Sicilia

Sulla strada statale 185 «di Sella Mandrazzi» si è verificata una seconda frana nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), dal km 30 al km 46,700. Lo fa sapere Anas spiegando che l'accaduto comporta la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Permane anche la chiusura nel comune di Novara di Sicilia sempre per frana. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'evolversi delle condizioni meteo.