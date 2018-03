Giovedì 1 Marzo 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 16:58

"Più corse regionali rispetto a quelle programmate per il maltempo. Il traffico ferroviario regionale nel Nord e Centro Italia procede senza particolari criticità, in base al programma definito dal piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana". Lo rende noto Rfi in una nota."In alcune regioni dell'arco alpino e nel Lazio - spiega la controllata di Fs - i treni stanno circolando in quantità superiore, garantendo più collegamenti. Nelle prossime ore e per la fascia pendolare del pomeriggio è previsto, compatibilmente con la situazione meteorologica, un ulteriore aumento delle corse. Sull'asse ferroviario Milano-Roma-Napoli, sta attualmente circolando l'80% dei treni alta velocità. Nella mattinata, sono stati registrati rallentamenti medi di 60 minuti per il guasto di tre convogli sulla dorsale Milano-Roma". Rfi indica che, "in base alle attuali previsioni meteorologiche, si stima che la situazione ferroviaria possa ritornare alla normalità a partire da domani, venerdì 2 marzo. Nelle prossime ore Rfi incontrerà le imprese di trasporto per definire il programma di circolazione dei prossimi giorni sulla base del bollettino meteo della protezione civile. La società - conclude il comunicato - continuerà a dare aggiornamenti sulla situazione in atto e sulle misure previste".