Maltempo nel Trevigiano, bimbo prigioniero dell'auto in mezzo all'acqua, schiacciata la vettura del ranger

Bambino prigioniero dell'auto a Crespano

Asolo, albero crolla su auto

Acqua in casa della 90enne

Ultimo aggiornamento: 15:39

nelnella notte tra il primo e il due agosto 2020. Interventi dei vigili del fuoco, per alberi e rami caduti, specialmente nella zona di Asolo, ma anche Maser e Crespano del Grappa e Vittorio Veneto.Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, un bambino è stato soccorso all'interno di un'auto, in via Cacciatori. La strada era completamente allagata e il 12enne era rimasto imprigionato dentro la vettura.Momenti di vera paura ad Asol, in via Biordo Nuovo: un albero è crollato sopra l'auto di un ranger-guardia giurata, l'uomo a bordo è rimasto incastrato. Erano le 23.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno salvato e affidato, ferito, alle cure del 118.Paura per un'anziana ad Asolo: durante il temporale in camera della donna, in una casa di via Frattalunga, ha iniziato ad entrare molta acqua, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. soccorsa una novantenne con acqua che entrava in casa.