Maltempo, 45enne stroncato dal freddo nella casa senza riscaldamento

Sabato 5 Gennaio 2019, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2019 10:43

ll freddo in Abruzzo potrebbe aver fatto una vittima ad Avezzano. Condizionale d’obbligo prima dell’autopsia che il magistrato ha ordinato per oggi. Si tratta di un marocchino di 45 anni, E.M., trovato senza vita in un’abitazione fatiscente di via San Francesco, senza infissi e priva di riscaldamento. Condizioni che, a una prima ricognizione, sembrerebbero poter aver recitato un ruolo nel malore, presumibilmente di natura cardiaca, risultato poi fatale. Se ne saprà di più dopo gli accertamenti autoptici sulla salma.Ieri il maltempo ieri ha condizionato la giornata nell’Aquilano fino al primo pomeriggio. Pur senza registrare i gravi disagi dell’Alto Sangro, sono state tante le situazioni di difficoltà. In autostrada la neve, durante la notte, ha raggiunto i 50 centimetri nelle zone della Marsica e dell’Aquila. Strada dei Parchi, la società che gestisce A24 e A25, ha fatto sapere di aver impiegato 145 mezzi antineve che hanno lavorato tra la mezzanotte e le 3 soprattutto nelle zone di Celano, Pratola Peligna e Sulmona sull’A25, e in quella tra Assergi e Colledara sull’A24. Inevitabile qualche disagio, ma senza conseguenze di rilievo. Code all’uscita di Tornimparte in mattinata perché la statale che conduce alla stazione sciistica di Campo Felice era impercorribile e questo ha prodotto file al casello. Disagi contenuti anche nei maggiori centri abitati. All’Aquila le proteste, immancabili, hanno riguardato le difficoltà di accesso ad alcune piastre del Progetto Case e nei Map (in particolare a Onna e Barisciano). A lamentarsi maggiormente sono stati i residenti nelle frazioni: Preturo, Coppito, Roio, Pianola, Camarda, Assergi. Un albero si è abbattuto su un cavo elettrico sulla statale 17 bis nei pressi di Camarda, provocando un black out. A Collettara di Scoppito un’anziana è rimasta bloccata in casa a causa del ghiaccio ma l’intervento del sindaco Marco Giusti ha risolto le cose.