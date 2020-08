Maltempo, Zaia: «Il Veneto è in ginocchio». Danni nel Vicentino a 150 case

«È un bilancio drammatico, vento superiore ai 150 chilometri all'ora, 150 abitazioni, decine di capannoni, infrastrutture pubbliche: ancora una volta siamo in ginocchio». Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nella sede del Coc di Arzignano, in provincia di Vicenza, insieme alla sindaca Alessia Bevilacqua.



Zaia: danni a 150 case

Il governatore del Veneto Luca Zaia è in sopralluogo stamane nel vicentino, una delle zone più colpite ieri dalla nuova ondata di maltempo, con una tromba d'aria che solo ad Arzignano ha causato danni a 150 abitazioni e a decine di capannoni industriali e infrastrutture pubbliche. Proprio da qui è partita la verifica dei danni che Zaia ha compiuto assieme alla sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, agli assessori regionali Lanzarin e Bottacin, e al presidente della Provincia di Vicenza, nonchè sindaco del capoluogo, Francesco Rucco. Zaia ha detto di aver già aggiornato sulla situazione il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, annunciando per martedì un sopralluogo, «Ancora una volta siamo in ginocchio per il maltempo - ha detto Zaia - Per il vicentino farò un'estensione dello stato di emergenza da Verona, in modo tale che anche questi eventi rientrino nelle avversità atmosferiche di questo periodo, dopo di che faremo la conta dei danni».

«Danni ce ne sono tanti - aggiunge il presidente della Regione - stamattina ho parlato con il capo della Protezione Civile Borrelli questa mattina, martedì ci sarà un sopralluogo, ma farò una estensione dello stato d'emergenza da Verona, in maniera tale che anche questi fatti rientrino in questo periodo di avversità atmosferiche. Dopodiché faremo la conta dei danni e chiederemo dei danni».

«Ogni volta che vado nei cantieri delle tragedie non trovo medicanti - conclude Zaia - ma persone che lavorano e puliscono. Vero è che il problema che ha il presidente della Regione davanti a questi fatti è che dopo 24, 48 ore si trova tutto pulito e qualcuno pensa sempre che ci siamo inventati tutto».



