Maltempo, il palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto il peso della neve: gravi danni ma nessun ferito

Paura, nessun ferito ma danni enormi questa mattina a Vipiteno, dove è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento, avvenuto verso le ore 7, con ogni probabilità è stato causato dal peso della neve, che questo inverno sta cadendo abbondantemente, così anche in queste ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente l'impianto era chiuso.

APPROFONDIMENTI ITALIA Maltempo: palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve METEO Burian, ecco quando arriverà sull'Italia: il Centro-Sud... ABRUZZO Dispersi sul Velino, il maltempo complica le ricerche: rischio nuova...

Dispersi sul Velino, il maltempo complica le ricerche: rischio nuova bonifica in quota

In questo inverno, con gli impianti chiusi a a causa della pandemia, l'Alto Adige sta registrando nevicate record. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, dall'inizio dell'inverno sono caduti 285 litri/mq, ovvero tre volte il valore della media pluriennale. È ormai a portata di mano il record assoluto che risale all'inverno 1950/51, quando si registrarono 317 litri/mq.

Burian, ecco quando arriverà sull'Italia: il Centro-Sud più colpito

Meteo a Roma, addio "prove di primavera": arrivano temporali e freddo

Ultimo aggiornamento: 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA