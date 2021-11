Maltempo, pioggia e neve nel week end: sul Lazio scatta l'allerta meteo

Peggiora nel fine settimana il meteo su mezza Italia a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it «nelle prossime ore, dopo le nebbie previste sulla Pianura Padana e sulle vallate appenniniche centrali, al Nord e in Toscana il tempo comincerà a peggiorare lentamente con le piogge che guadagneranno gran parte dei settori a iniziare dal pomeriggio e sera. Domenica il fronte perturbato, alimentato da aria più fredda in quota e sospinto da venti meridionali, farà piovere su tutte le regioni del Nord, sulla Toscana, sulla Sardegna e sul Lazio con precipitazioni che potranno risultare consistenti, temporalesche e via via più forti al Nordovest». L'aria fredda, aggiunge, «farà scendere la quota delle nevicate che raggiungeranno i 1400 metri sulle Alpi di Piemonte e Lombardia soprattutto a ridosso delle zone di confine.

Sul resto d'Italia il tempo sarà in gran parte soleggiato, da segnalare soltanto un pò di instabilità su Campania, Basilicata e Puglia. Le temperature subiranno una leggera diminuzione nelle regioni interessate dal maltempo, rimarranno stazionarie altrove». Lunedì al Nord ci saranno precipitazioni a carattere sparso, nevose sui settori alpini occidentali a 1400 metri. Al Centro, piogge diffuse su tutte le regioni, molto forti sulla Sardegna. Al Sud, instabilità su tutte le regioni.

Allerta meteo sul Lazio per domenica

«Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che da domani mattina, domenica 14 novembre 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori costieri meridionali. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini di Roma e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto». Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.