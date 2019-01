Facevano piangere i bimbi per ore lasciandoli senza mangiare: arrestate due maestre d'asilo

Strattoni, spinte, punizioni. Bambini chiusi in uno sgabuzzino buio in una mansarda senza riscaldamento. La polizia ha arrestato due maestre d' asilo, a Torino, accusate di maltrattamenti su bambini dai 3 mesi ai tre anni. Le indagini hanno appurato che le due donne, entrambe italiane, avevano allestito in una mansarda, senza riscaldamento, un asilo nido privato.



Le maestre accoglievano un numero di bambini superiore a quello stabilito, lasciandoli piangere intere ore per la fame o per il sonno, strattonandoli e portandoli con sé a fare commissioni. In alcuni casi, per punizione, li chiudevano in una stanza da soli.



In carcere sono finite T.S. e M.F., maestre di un nido in famiglia privato. Maltrattamenti continuati in concorso, aggravati dalla minore età delle vittime è l'accusa nei loro confronti contestata dalla Procura di Torino Gruppo Fasce Deboli, che ha coordinato le indagini della polizia. Dallo scorso novembre, la Squadra Mobile della Questura di Torino ha accertato - anche con il supporto di intercettazioni telefoniche - gravissime irregolarità nella gestione dell' asilo nido.



I bambini, secondo l'accusa, erano sottoposti a ripetuti maltrattamenti. Le due donne tenevano i bambini in una mansarda non autorizzata, con il riscaldamento spento, li nutrivano in maniera non adeguata e contraria alle norme igienico-sanitarie. Secondo l'accusa, evitavano di cambiarli e lavarli, impedivano loro di dormire o li esponevano alle fredde temperature invernali portandoli con sè a fare commissioni.

