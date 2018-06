Latina, picchia la moglie e la fa cadere con la bambina in braccio: arrestato

Domenica 3 Giugno 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchia la moglie, non ferma la sua furia neppure il fatto che ha la loro bambina in braccio. Anzi, quando sotto i suoi colpi la donna vacilla e cade e la bimba sbatte la testa ferendosi, lui non le soccorre neppure, in preda alla collera se ne va. E' successo ieri sera a Borgo Grappa, verso le 23.30 un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in seguito ad una telefonata arrivata al 113. Alcuni cittadini avevano sentito delle urla provenire da un'abitazione sulla via Litoranea.Gli agenti quando sono entrati nell'appartamento hanno trovato la donna ferita seduta per terra in un angolo con in braccio la figlia, anche lei ferita alla testa. La donna, di origine indiana, raccontava che poco prima il marito, dopo un’accesa discussione, l'aveva colpita ripetutamente facendola cadere con in braccio la figlia. L’uomo, di 35 anni, è stato arrestato poco dopo dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. La mamma e la bambina sono state trasportate in ospedale, entrambi guariranno in dieci giorni, ma la bambina è stata ricoverata per accertamenti.