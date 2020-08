Picchia la moglie con una mazza da baseball e scappa: avvocato beccato dalla polizia nel Goriziano

SCHIO - Picchia la moglie con una mazza da baseball durante un violento litigio e poi scappa in auto prima dell'arrivo dei carabinieri. Ma la sua fuga è durata poco: Roberto Atzeni, avvocato 53enne, di Schio è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 agosto, dalla Polstrada in provincia di Gorizia. Gli agenti sono risaliti a lui dopo aver trovato la sua auto incustodita in un'area di sosta lungo la A4 a Redipuglia. La violenta lite era scoppiata il giorno prima nell'abitazione nel centro storico di Schio dove la coppia vive.

L'uomo è accusato di lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia.

La donna è ricoverata in ospedale con una ferita all'addome. Ultimo aggiornamento: 12:52