Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Nas nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, in un'inchiesta su «ripetuti e violenti maltrattamenti» su disabili in una struttura riabilitativa di Venosa (Potenza). Tra le persone coinvolte - secondo quanto si è appreso - vi sono dipendenti, medici e un religioso.