Mamma con 5 figli e il marito malato: «Fatemi uscire dal carcere»

Mercoledì 21 Novembre 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 10:27

Resta ancora in carcere 45enne di Teramo, madre di 5 figli minorenni, arrestata lo scorso giugno insieme al marito 46enne, scoperti in un condominio della costa a spacciare e trovati con quasi mezzo chilo di droga. Ieri, infatti, nonostante lo sciopero indetto dall’Unione delle camere penali contro il blocco della prescrizione, si è tenuta ugualmente, di fronte al gup Marco Procaccini, l’udienza preliminare che vedeva imputata la mamma 45enne poiché detenuta. A quanto pare, così come da eccezione sollevata proprio dal difensore Piergiuseppe Sgura, nominato a luglio ossia in un secondo momento, non gli sarebbe stato notificato dalla Procura l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, rendendo così nulla anche la richiesta di rinvio a giudizio.Sulla questione, adesso, il gip ha fissato una nuova udienza per la prossima settimana, quando dovranno essere fatti ulteriori controlli. Ma in caso di conferma, gli atti dovranno tornare alla Procura. Per ora la 45enne resta in carcere. Mentre a casa, ad accudire i loro figli, c’è il marito malato con una badante che è stata assunta quando, vista la situazione, con la madre in carcere e il madre ai domiciliari dopo il blitz dei carabinieri nel condominio dove vivevano, ad un certo punto si attivarono i servizi sociali. Fu in quella situazione che il papà, alla luce anche delle sue condizioni fisiche, decise di prendere in casa una badante, una donna fidata e affezionata ai bambini, che ora oltre ad accudire l’uomo, si prende cura pure dei minori che da quasi cinque mesi non hanno più la mamma al proprio fianco.L’arresto dei coniugi è scattato lo scorso 24 giugno da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale che avevano ricevuto segnalazioni su un punto di spaccio in un condominio della costa e lamentele dai residenti per i molti tossici e i loro andirivieni. Dopo diversi giorni di servizi di osservazione, i militari hanno deciso di bloccare a distanza di sicurezza alcuni giovani che uscivano da quel condominio, trovando loro addosso, occultate negli slip, dosi di eroina. Una volta in quell’appartamento trovarono e sequestrarono 410 grammi di eroina, 20 grammi di cocaina e 3mila 400 euro in contanti. Teodora Poeta