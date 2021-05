Mamma da record, a 25 anni partorisce nove gemelli: sono quattro maschi e cinque femmine

I medici erano convinti che avrebbe dovuto dare alla luce ben sette gemelli. E invece ne ha partoriti ben nove, quattro maschi e cinque femmine. Un parto da record per una 25enne che, dal Mali, era stata trasferita in Marocco proprio per affrontare la fine di una gravidanza così delicata e particolare.

A dare la notizia dell'incredibile parto è la ministra maliana della Salute, Fanta Siby, in un comunicato. La 25enne, neo-mamma di nove bambini, si chiama Halima Cisse, vive nel Nord del Mali e ha dato alla luce i suoi gemelli con il parto cesareo. Le ecografie svolte sia in Mali che in Marocco avevano individuato la presenza di ben sette nascituri e nessuno si era accorto che in realtà i gemelli erano nove.

La gravidanza di Halima Cisse ha affascinato l'Africa occidentale e attirato l'attenzione dei suoi leader. Dopo che i medici hanno rivelato la necessità di cure specialistiche per la giovane madre, il leader maliano Bah Ndaw ha ordinato che la donna fosse trasferita in Marocco il 30 marzo. In una nota il ministro della Salute del Mali Fanta Siby si è congratulato con «le équipe mediche del Mali e del Marocco, la cui professionalità è all'origine del felice esito di questa gravidanza».