Mamma trova marijuana in camera del figlio, chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Ha trovato marijuana in camera del figlio e non ha esistato un attimo a denunciarlo ai carabinieri. Proprio grazie alla segnalazione fatta dalla mamma un 21enne è stato arrestato a Corigliano Calabro (Cs), poiché in possesso di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri sono intervenuti sulla segnalazione della madre del ragazzo, che ha trovato una busta con dentro quella che gli è sembrata droga nella camera del figlio. Quando i militari si sono recati sul posto, hanno aspettato che il 21enne rientrasse a casa per poi perquisire l'abitazione, rinvenendo 35 grammi di marijuana dietro la testata del letto del giovane. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari e la droga sequestrata.