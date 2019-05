Mamma e figlia candidate sindaco una contro l'altra alle elezioni: la foto alle urne insieme col sorriso

Domenica 26 Maggio 2019, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 20:16

Hanno votato insieme, mostrando un bellissimo sorriso.. È una storia, raccontata da La Stampa, che arriva da Perlo, in Piemonte, un piccolo paesino di 126 abitanti. Le protagoniste sono, giovane candidata definita "enfant prodige" della politica per esser già stata prima cittadina per 10 anni di Perlo, dal 2004 al 2014, e la mammaRichiesta a gran voce dagli abitanti, Simona Rossotto, che si è dimessa da poco da assessore esterno agli Eventi e alla Cultura al Comune di Como, si è candidata di nuovo. Ma a sfidarla questa volta ha trovato la mamma Graziella che si è candidata «per rafforzare l’impegno dei perlesi per Perlo», il motivo della candidatura di mamma Graziella. In lista con lei c'è anche il marito Franco Rossotti, papà di Simona. Chi avrà la meglio in questa sfida in famiglia?