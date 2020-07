Male aggressivo porta via mamma di 43 anni, commovente messaggio dell'amica

MIRANO - Un male aggressivo, che non le ha lasciato scampo: nel cuore dell’estate un’altra giovane madre strappata all’affetto dei suoi figli piccoli e del marito. Dolore a Campocroce di Mirano, nella borgata di Caorliega, dove lunedì è arrivata la terribile notizia che Sabrina Borsato aveva perso la sua battaglia contro il cancro. La giovane mamma, originaria di Campodarsego (Pd), aveva solamente 43 anni. Ha combattuto fino all’ultimo con tutta la grinta di cui solo una madre è capace, lasciando ai suoi due maschietti, di appena 10 e 12 anni, il più grande insegnamento, quello di non arrendersi mai.



Ora i due bambini, che Sabrina lascia insieme al marito Marco Spolaore, elettricista al Consorzio di bonifica, sono circondati dall’affetto di una famiglia fortunatamente numerosa e unita: la donna lascia infatti anche i genitori, residenti nel comune padovano d’origine, Rosina e Dino, e due fratelli, Monica e Denis, oltre a nonna Esterina. «Sabrina - la ricorda il marito - era una moglie e una madre speciale: la famiglia per lei era tutto e ha sempre seguito i figli con tutta se stessa, anche nei mesi della malattia».



Nove anni fa, non molto dopo essere diventata mamma per la seconda volta e aver lasciato il lavoro in legatoria, a Campodarsego, per dedicarsi ai figli, la diagnosi del male, che aveva combattuto e sembrava aver superato. Qualche anno fa, tuttavia, la recidiva, con nuove sofferenze affrontate con il suo proverbiale sorriso, anche nell’ultimo, lungo ricovero in ospedale a Mirano, durato 43 giorni. Unanime il cordoglio di conoscenti, genitori della scuola dei figli e degli amici dell’oratorio e della parrocchia.



Straziante il pensiero di un’amica intima: “Non ricordo una sola volta in cui alla domanda ‘Come stai?’ avessi risposto che non stavi bene. Anche quando i tuoi occhi erano segnati, il sorriso era sempre sulle tue labbra. ‘Bisogna’, hai sempre detto. Mai avresti voluto lasciare così presto i tuoi due figli e il loro papà. E’ una rarità trovare persone prive di cattiveria, ma tu eri proprio questo: la vita si porta sempre via i pezzi migliori”. I funerali sono in programma domani, giovedì, alle 9.30, nella chiesa di Campocroce. Ultimo aggiornamento: 23:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA