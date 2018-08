Da quando la mamma morì e il padre si unì a un’altra donna la sua vita sarebbe diventata un inferno, tanto da spingerlo a fuggire di casa. Alla fine, quel ragazzino ora adolescente, ha preso coraggio e ha denunciato il papà e la compagna ai carabinieri di Feltre, in provincia di Belluno.



Ora i due, lui feltrino 50enne, lei straniera (entrambi difesi dall’avvocato Silvia Zanella, per la parte offesa c’è l’avvocato Roberta Resenterra), rischiano un processo con la gravissima accusa di maltrattamenti in famiglia. Al padre viene contestata anche la violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

Venerdì 10 Agosto 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2018 09:52

