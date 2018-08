Partorisce due gemelli e muore dopo 5 giorni per un'infezione

Giovedì 9 Agosto 2018, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 15:18

MASERADA (Treviso) - È’ morta cinque giorni dopo il parto. Maria Buso, 39 anni, lo scorso venerdì all’ospedale Ca’ Foncello ha dato alla luce i gemellini Alice e Filippo. Riuscito il parto cesareo, immensa la felicità del marito Fabio Piovesan, di mamma Silvia e papà Lino. La gioia in poche ore si è mutata in tragedia: sono insorte complicanze, sarebbe arrivata una setticemia. Nonostante i disperati tentativi dei medici, per la neo mamma non c’è stato nulla da fare: è spirata ieri pomeriggio.