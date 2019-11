Malore in farmacia, mamma muore davanti al figlio

Colta da malore, muore in farmacia davanti agli occhi del figlio. Una tragedia che ha scosso la città, quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì all’interno della farmacia Quintavalle a Mussetta in Veneto. Una 52enne è mancata per un improvviso malore, mentre stava attendendo il suo turno per ritirare dei farmaci, dopo essere stata dal medico. La vittima è Cinzia Guzzo, originaria di Cosenza, ma residente ormai da molti anni a Noventa di Piave. Da qualche giorno non si sentiva bene.

