Mestre, mamma muore in casa per un malore: le figlie la vegliano per 3 giorni

MESTRE - Sono rimaste in casa per tre giorni con la salma della madre. Le due figlie non sono due ragazzine: l'hanno vegliata, hanno vissuto come se nulla fosse cambiato, in attesa che il padre tornasse dalla sua trasferta di lavoro. Una vicenda di grave disagio sociale, quella che mercoledì ha richiesto l'intervento della polizia locale di Venezia. Inizia tutto domenica, nell'abitazione di via Chioggia a Marghera. S.S., una donna di 50 anni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati