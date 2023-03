Mamma picchia i figli con la scopa, l'ex marito la denuncia: «Minacce di morte se avessero parlato»

Una mamma, dipendente Asl, è indagata per maltrattamenti in famiglia dopo la denuncia dell'ex marito. Secondo quanto le viene attribuito, avrebbe picchiato i tre figli minori anche con una scopa, minacciandoli di morte nel caso in cui avessero parlato.

Sugli episodi ha indagato il pm Erika Masetti, è stato poi disposto l'ascolto dei bambini dinanzi al gip Marcello Rizzo e a quanto pare i racconti resi in sede di querela, sarebbero stati in qualche modo confermati.

L'esposto del papà



A formulare l'esposto era stato il papà delle presunte vittime. Durante le indagini il Tribunale di Lecce aveva anche disposto un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare che a quanto pare, stando alle contestazioni, era stato violato in almeno una circostanza. Ne risponde insieme al reato di maltrattamenti in famiglia. La donna si dichiara del tutto estranea alle accuse e pronta a dimostrarlo, al fianco degli avvocati Giuseppe e Gabriele Presicce. Le persone offese sono invece assistite dall'avvocato Gianluca Ciardo. Di recente è stato firmato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.