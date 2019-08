Mamma scopre che l'ex amante ha una relazione la figlia: volano schiaffi

Venerdì 23 Agosto 2019, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 11:20

Lite al bar per la relazione della figlia con un uomo più maturo. E' successo nella tarda serata di mercoledì a Vallefoglia, provincia di Pesaro e Urbino, quando in uno dei bar del centro commerciale è scoppiata una grossa lite tra una donna e un uomo. I toni sono diventati incandescenti tanto che diverse persone hanno chiamato i carabinieri al 112. Sarebbero volati anche degli schiaffi. Il motivo?Pare che la figlia della signora abbia una relazione con l’uomo, molto più grande di lei. Cosa non gradita. E, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe avuto anche una relazione con la signora, madre dell’attuale compagna. Insomma, un intricato gioco di coppie. I carabinieri, una volta arrivati sul posto, hanno trovato una situazione molto più tranquilla di quella descritta, perché uno dei due se n’era andato. Nessuno per ora ha sporto querela nei confronti dell’altro.