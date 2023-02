Mamma manda un messaggio: «Ci incontreremo ancora». Poi si impicca con un foulard: aveva tre figli

Tragedia ad Atri: mamma di tre figli si toglie la vita a 58 anni. La donna, prima del gesto estremo, ha mandato un messaggio whatsapp al figlio: «Addio. Ci incontreremo nella prossima vita». In casa c'era il marito, guardava la tv e non si sarebbe accorto del dramma che si stava consumando nella stanza accanto.



Giovedì sera, verso le 22, in contrada Santa Croce. La coppia di atriani aveva cenato come ogni giorno e nulla lasciava presagire la tragedia. Il marito della 58enne, stando a quanto si apprende, era seduto in salotto a guardare la televisione, quando ha ricevuto una telefonata dal figlio: «Mamma mi ha mandato un messaggio strano, perché non vai a vedere cosa è successo?». L'uomo è corso nel soggiorno e ha scoperto il corpo della moglie che si era tolta la vita impiccandosi al soffitto con un foulard. Essendo infermiere ha cercato di prestare soccorso e poi ha chiamato il 118.

Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata dal vicino ospedale. La donna era in condizioni disperate: i sanitari hanno cercato di rianimarla, ma tutti gli sforzi sono risultati vani. Per i rilievi è intervenuto il Commissariato. Il pm di turno Silvia Scamurra ha disposto, come di prassi, il trasporto della salma all'obitorio del San Liberatore di Atri per l'ispezione cadaverica, necessaria a chiarire l'esatta causa del decesso. L'esame si è svolte ieri alle 13: la confermato il gesto volontario e non ha evidenziato segni di violenza sul corpo della donna. Il magistrato ha così firmato l'autorizzazione per la restituzione della salma alla famiglia. La notizia della morte ha sconvolto tutta la comunità atriana, un piccolo centro, dove tutti conoscono tutti. I funerali si terrano, oggi alle 15.30, nella chiesa di Fontanelle di Atri.