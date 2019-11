Mamma uccide i tre figli di 11, 9 e 7 anni, poi si toglie la vita: una settimana prima aveva divorziato

Ultimo aggiornamento: 19:15

Una strage con, di cui tre bambini. È il bilancio di un terribileavvenuto a Deer Park, in Texas., poi ha rivolto l'arma contro di sé e. La donna,, aveva 39 anni e una settimana prima aveva divorziato dal marito. I figli si chiamavano Parrish, Eleanor e Lincoln. La tragica scoperta è stata fatta da un parente che aveva scelto di fare visita alla donna per controllare che stesse bene. Di fronte a lei ha trovato i quattro corpi senza vita.Nel luglio scorso la sigornaaveva pubblicato su Facebook una foto di famiglia con i tre bambini che sorridevano mentre sedevano sull'erba vicino a un lago. Il papà è sotto choc. «Erano bambini fantastici», ha detto il nonno paterno dei bambini, che ha parlato anche del figlio, devastato dalla perdita. «La famiglia si è unita attorno a mio figlio Murvin, ora possiamo aiutarlo in questo momento difficile».