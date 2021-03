Mamma di tre figli muore all'improvviso: aveva 29 anni

Sgomento e dolore a Vasto per la scomparsa questa sera di Anna Zinni di 29 anni. La ragazza è morta per un malore improvviso, i soccorsi si sono rivelati vani. La giovane donna è morta al pronto soccorso del "San Pio" gettando nella disperazione il compagno Pasqualino e i tre figli; il più piccolo ha solo un anno. La notizia della scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città suscitando tanta tristezza.

Il lutto ha colpito duramente anche la piccola comunità di Montalfano, la frazione di Cupello, paese di origine del compagno e dove la coppia era molto conosciuta. Il prossimo 27 maggio Anna Zinni avrebbe compiuto 30 anni. Come accade in queste tristi occasioni, i tanti amici stanno affollando la bacheca social di con messaggi di cordoglio e di affetto. «Come si puoi morire a quest'età per un infarto fulminante – scrive Mino – Amavi i tuoi gioielli più della tua vita, una ragazza seria rispettosa educata e sempre sorridente. Scrivo con il cuore a pezzi, non ti dimenticherò mai». «Ma si può morire a 30 anni – aggiunge Simona – non ci si può credere, lasciare i bimbi così prematuramente... Che ingiustizia che è la vita. Buon viaggio e veglia sui tuoi 3 gioielli»; «Eri una ragazza splendida, i tuoi occhi parlavano da soli. Ciao mia cara dolce Anna. Porterò un bel ricordo nel mio cuore», scrive Erminia.

