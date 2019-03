Mamma filma la figlia di 13 anni mentre si masturba e manda il video a un pedofilo

pedofilo

Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 14:07

Una storia raccapricciante.di Napoli. Ma non solo.. Il materiale è statoche, dopo aver mostrato tutto all'assessore al sociale di Conegliano, dove risiedeva la famiglia, è stato invitato a denunciare i fatti alle forze dell'ordine. A raccontare la vicenda è la Tribuna di Treviso.I fatti risalgono al 2012, mamma e figlia si trovavano insieme in Croazia.che si arrivasse a una denuncia contro la donna. E in questi giorni l'uomo è stato ascoltato in aula.. È stata presa in affidamento in una struttura dopo che ai genitori fu tolta la potestà genitoriale. La donna è imputata per produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Nel pc del pedofilo di Napoli sono stati trovati numerose immagini e video pedopornografici.Dopo diversi mesi la prima confidenza del papà della ragazzina alla suocera. Ma i fatti restano ancora segreti all'interno delle mura di casa. Un anno dopo l'uomo non ce la fa più e si rivolge all'assessore al sociale del comune di Conegliano. Gli mostra i video e lui rimane sconvolto sia dalle immagini che dalla superficialità mostrata dal papà nel farle vedere. Lo invita a denunciare tutto alle forze dell'ordine. A quel punto sono partite le indagini che hanno portato all'individuazione del pedofilo e ai provvedimenti nei confronti dei genitori della ragazzina.