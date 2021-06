La segnalazione è in un tweet di Enrico Costa, avvocato, già vice ministro della Giustizia e attualmente deputato di Azione. Stima nel 20 per cento gli arresti nei confronti di indagati poi assolti. Scrive Costa, riproponendo uno dei temi del dibattito sulla giustizia: «Significa che su 50mila arresti all'anno, almeno 10mila non avrebbe dovuto essere disposti».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati