Avevano raccolto dei funghi sul Pollino e avevano organizzato una cena di famiglia per gustarli tutti insieme. Ma si è trasformato tutto in tragedia. Maria Grazia Lomele, 53 anni, di Polignano a Mare è morta per intossicazione da funghi. I miceti erano stati raccolti da un parente e messi a disposizione per una conviviale cena, ma non erano passati dal controllo obbligatorio delle autorità sanitarie.

Turisti romani intossicati nel camping a Trevi, ipotesi batterio della salmonella. Decine in ospedale

Morta a 53 anni per avvelenamento da funghi

La donna di 53 anni, morta per avvelenamento, si è sentita subito male dopo aver mangiato i funghi: ha avvertito dolori addorminali con diarrea e vomito. Trasportata all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli i sanitari si sono accorti della gravità della situazione e ne hanno disposto l’immediato trasferimento al Policlinico di Bari. Ma per Maria Grazia ormai non c'era niente da fare: qui è arrivata con il fegato ormai compromesso tanto che dopo qualche ora è deceduta.

Moglie e marito avvelenati dai funghi: eseguito il trapianto di fegato sulla donna

I parenti

Anche il padre 73enne è rimasto intossicato ed è ricoverato nel reparto di gastroenterologia sempre del Policlinico ma non è in pericolo di vita. A consumare i funghi anche altre tre persone che sono stati ricoverati per qualche ora ma solo per precauzione.